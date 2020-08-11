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РБК
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек.В источнике
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Ведомости

«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Ведомостивчера в 11:38
Эхо Москвы

Авиакомпания Аэрофлот по итогам июля стала лишь третьей по объему пассажирских перевозок

Эхо Москвывчера в 13:04
Коммерсантъ

«Победа» облетела «Аэрофлот»

Коммерсантъвчера в 12:34
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

РБКвчера в 13:31
News.ru

«Аэрофлот» впервые опустился на третье место в РФ по объёму перевозок

News.ruвчера в 11:37
Rambler News Service

«Победа» обошла «Аэрофлот» по числу пассажиров в июле

Rambler News Serviceвчера в 11:27
ТАСС

«Победа» обогнала «Аэрофлот» по объему пассажирских перевозок в июле

ТАССвчера в 11:03

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в которую входят ведущие международные фармацевтические концерны, обратилась в Минздрав РФ с предложением отложить государственную регистрацию вакцины до успешного завершения третьей фазы КИ.
PCR.newsвчера в 05:19
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За неделю москвичей оштрафовали за отсутствие масок на 27 млн руб

Только за последнюю неделю за появление в общественном транспорте Москвы без средств защиты было оштрафовано более 5 тыс. человек, общая сумма штрафов составила около 27 млн руб. Это следует из обнародованных 12 августа данных ГКУ "Организатор перевозок".
РБК08:03
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В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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