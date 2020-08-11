Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек.В источнике
Подробнее о событии
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

РБКвчера в 13:31
Эхо Москвы

Авиакомпания Аэрофлот по итогам июля стала лишь третьей по объему пассажирских перевозок

Эхо Москвывчера в 13:04
ТАСС

«Победа» обогнала «Аэрофлот» по объему пассажирских перевозок в июле

ТАССвчера в 11:03
Ведомости

«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Ведомостивчера в 11:38
News.ru

«Аэрофлот» впервые опустился на третье место в РФ по объёму перевозок

News.ruвчера в 11:37
Rambler News Service

«Победа» обошла «Аэрофлот» по числу пассажиров в июле

Rambler News Serviceвчера в 11:27
Коммерсантъ

«Победа» облетела «Аэрофлот»

Коммерсантъвчера в 12:34

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
113

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
13

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
125

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен выбором сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов, напомнив, что она слабо выступила во время праймериз Демократической партии.
РИА Новости18:10
70

Банки обеспокоены проверкой ФНС счетов клиентов

По словам начальника правового управления АБР Сергея Клименко, резкая активизация налоговых органов началась после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных до 30 июня включительно.
ЦДИ ПО10 августа в 12:58
501

Перед отлётом в Литву Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

18:38, Москва, Tochka Zрения, Кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская, перед своим отлётом из страны, подала жадобу в ЦИК республики на результаты выборов.
Tochka Zрениявчера в 12:23
7

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 04:30
1,8K

Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил на совещании, что учебный год в российских вузах стартует как обычно 1 сентября, но студентов-иностранцев допустят к занятиям только после двухнедельного карантина с проведением обследования на коронавирус.
Интерфаксвчера в 06:08
1