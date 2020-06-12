Экономика

РБКРБК«Победа» запустила распродажу билетов на июль

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Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
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«Победа» начинает распродажу билетов на июль

ГЛАС.RU05:25

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Афиша Daily05:09

«Победа» запустила распродажу авиабилетов на июль

Компания05:20

«Победа» начала распродажу билетов на июль

Forbes05:22

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

РБК04:34
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