Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.

с чего всё началось

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов на июль, сообщает «РБК». Стоимость перелетов начинается от 999 рублей. Как сообщили представители компании, в среднем билеты в этом месяце будут дешевле на 60%, чем в прошлом году.

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