Общество

Афиша DailyАфиша Daily«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов на июль, сообщает «РБК». Стоимость перелетов начинается от 999 рублей. Как сообщили представители компании, в среднем билеты в этом месяце будут дешевле на 60%, чем в прошлом году.
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с чего всё началось

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК04:34

Подробнее о событии

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль

Говорит Москва06:40

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Афиша Daily05:09

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль

RuNews24.ru05:52

«Победа» начала распродажу билетов на июль

Forbes05:22

«Победа» запустила распродажу авиабилетов на июль

Компания05:20

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов на июль

Smolnarod.ru05:57

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

РБК04:34
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Политика

Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов

Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов Российской Федерации принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, утвердившую приоритет Конституции РСФСР над правовыми актами СССР.
Взгляд.ру 03:00
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Культура

Key Buyers Event: Итоги четвертого дня

Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.
MovieStart вчера в 19:17
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Общество

51 вахтовый дорожник заразился коронавирусом в Карелии

11 июня стало известно, что в вахтовом городке дорожных рабочих в деревне Пуйккола выявлен 51 положительный результат теста на коронавирус.
АиФ Карелия 00:42
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Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru вчера в 15:40
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Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
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Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 10 июня в 09:01
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Здоровье

Обновлены данные по коронавирусу в городских округах в Подмосковье

За время эпидемии коронавируса в Подмосковье зафиксировали 45 722 случая заражения коронавирусом.
Live24 09 июня в 07:39
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Армия и оружие

В Ираке обнаружили десятки уничтоженных американских танков «Абрамс»

В Ираке было обнаружено целое кладбище американских танков Абрамс.
Вечерний курьер 03:15
Общество

В Ростовской области сняли еще часть ограничений

В Ростовской области сняли еще часть ограничений, действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 12:27
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Общество

В России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости 04:04
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Общество

День России: какой праздник отмечают 12 июня

Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.
ФедералПресс 00:00
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Культура

Про актеров из России, готовых покорять Голливуд, рассказал Variety

Американское издание Variety опубликовало перечень актеров и актрис из России, которые могут начать карьеру в Голливуде.
ИнфоСМИ 06:01
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Армия и оружие

В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии

В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
Деловое.ТВ 04:11
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино

Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
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Общество

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
РИА Новости 07:08
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