Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.

с чего всё началось

Лоукостер «Победа» объявил о проведении с 12 по 18 июня распродажи авиабилетов на внутренние рейсы в июле. Об этом сообщается на сайте компании. Распродажа коснется 83 направлений по России, стоимость билетов начинается от 999 рублей.

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