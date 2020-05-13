Общество

RT на русскомRT на русском«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что с 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России.
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с чего всё началось

«Победа» начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня

Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
ТАСС04:06

Подробнее о событии

«Победа» назвала дату возобновления полетов по России

РБК04:18

«Победа» возобновляет полеты с 1 июня: что будет с ценами на билеты

Газета Metro03:54

«Победа» начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня

ТАСС04:06

«Победа» обещает снизить тарифы после возобновления полетов с 1 июня

Интерфакс04:01

Авиакомпания «Победа» возобновит полеты с 1 июня

Агентство Москва03:55

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

RT на русском04:10

«Победа» начнет продажу билетов на летние рейсы по России

РИА Новости04:06
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:05, Ашберн
Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Коммерсантъ вчера в 23:05
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Общество

Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
РИА Новости 05:39
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
6
Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru вчера в 08:14
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Здоровье

89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
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Общество

Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат

Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru вчера в 06:12
Общество

Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы

Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
31
Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
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Игры

Halo 2: Anniversary вышла на PC

Ремастер оригинальной Halo 2 под названием Anniversary вышел на PC.
Cyber.sports.ru 03:23
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Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Экономика

Россиянам стало сложнее получить кредит

Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса.
Lenta.ru 04:53
22
Общество

Приморские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

Отмечается, что также все семьи, родившие и усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 до 1 января 2020 года, получат по пять тысяч рублей – ранее это касалось лишь тех семей, которые имеют право на получение маткапитала.
Deita.ru вчера в 03:15
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Происшествия

Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов

Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
1
Экономика

Предприниматели могут заявиться на безвозмездную субсидию

С 1 мая 2020 года налоговые органы начали принимать заявления от предпринимателей на получение безвозмездной субсидии из федерального бюджета.
Пункт А вчера в 06:21
6
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
145
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
2,1K
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Общество

В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
5
Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
2
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
571
Общество

Первый в Свердловской области мэр отважился открыть ТЦ

Стоит напомнить, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности до 18 мая.
Уралинформбюро 05:08
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Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»

Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
1
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11 мая в 11:02
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Политика

Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»

Экспресс газета 03:22
Кино

Определен самый популярный фильм в период самоизоляции

Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
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Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
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Происшествия

Обвиняемого во взятке директора «Барнаулкапстроя» выпустили из СИЗО

Экс-гендиректора компании "Барнаулкапстрой" (БКС) Александра Канакова выпустили из СИЗО под домашний арест.
Толк 04:13
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