Общество
RT на русском«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что с 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России.
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с чего всё началось
Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.ТАСС04:06
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Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
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Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса.
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Приморские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей
Отмечается, что также все семьи, родившие и усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 до 1 января 2020 года, получат по пять тысяч рублей – ранее это касалось лишь тех семей, которые имеют право на получение маткапитала.
Deita.ru вчера в 03:15
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Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов
Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
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С 1 мая 2020 года налоговые органы начали принимать заявления от предпринимателей на получение безвозмездной субсидии из федерального бюджета.
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РБК вчера в 14:13
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Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
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В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»
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Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
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