Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

с чего всё началось

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что с 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России.

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

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