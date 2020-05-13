Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

с чего всё началось

Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов. Уже с 14 мая компания начнет продажу билетов по 73 российским направлениям на летние рейсы.

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