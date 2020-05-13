Общество
BFM.ru«Победа» возобновит полеты 1 июня
Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов. Уже с 14 мая компания начнет продажу билетов по 73 российским направлениям на летние рейсы.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.ТАСС04:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:35, Ашберн
Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Политика
Путин: госуслуги не справились с объёмом заявок на выплаты на детей
Президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей в первый день.
RT на русском 07:31
Здоровье
Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
Врачи с тревогой ожидают того, как будет развиваться в России ситуация с COVID-19 после майских праздников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление доктора медицинских наук Татьяны Шаповаленко в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1».
Моя Москва.онлайн 03:10
Шоу-бизнес
Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Общество
Официально: в Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников
Пока для 11-классников сохраняется ЕГЭ: по его проведению будет принят нормативно-правовой документ на федеральном уровне.
Znak.com 06:51
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Космос
Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела
Ступень китайской ракеты-носителя, использованная для вывода на орбиту испытательной версии космического корабля, сгорела в понедельник в плотных слоях атмосферы над Атлантикой.
ТАСС 11 мая в 14:52
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Политика
Верховная рада большинством голосов приняла «антиколомойский» закон
Политики поддержали президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе своего выступления призвал проголосовать за "антиколомойский закон".
Экономика сегодня 06:20
Общество
Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
Михаил Мишустин сообщил, что проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где COVID-19 распространён наиболее сильно.
Говорит Москва 05:40
Экономика
Два крупных предприятия строятся в Тверской области
Афанасий-бизнес 06:04
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Экономика
Экономисты дали прогноз по курсу доллара после выхода из изоляции
По словам экономиста, из-за надвигающихся экономических трудностей и потенциальных проблем еврозоны смотреть на перспективы курса рубля следует с осторожностью.
Sputnik Таджикистан 03:47
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 15:39
Армия и оружие
Минобороны подготовилось к изменению порядка призыва в армию
Ранее сообщалось, что призывные комиссии в 2020 году пройдут в особом режиме, направленном на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Deita.ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
Вокруг ТВ вчера в 15:43
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Политика
В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно
В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
RT на русском 06:44
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48