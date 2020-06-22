Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.

с чего всё началось

Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Гаджеты Apple представила свою новую iOS 14 Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими. 27

Политика В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем Зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что страна должна подготовиться к возможному отключению от долларовых платежных систем, передает ТАСС. 11

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Хоккей Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.

Общество Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом Жителей Сеула обяжут снова соблюдать социальную дистанцию, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70 процентов. 116

Наука ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) приступила к разработке плана по строительству нового 100-километрового кругового суперколлайдера. 8

Политика Путин подумывает о пятом президентском сроке Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. 19K

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Общество В Свердловской области продлили меры по коронавирусу Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня. 70

Общество Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19. 9

Авто С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 116

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 643

Происшествия Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. 93