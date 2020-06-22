«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях
Смотрите также
Попова сделала заявление о начале следующего учебного года
Друг погибшей на Бали россиянки назвал возможную причину ДТП
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Прокурор назвал срок для режиссера Серебренникова
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Apple официально представила iOS 14. Список нововведений
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
Венцеслав Венгржановский пытается добиться развода от супруги
Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Родители убитой аспирантки отказались от денег историка Олега Соколова
Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Песков: ротация в российской власти происходит постоянно
Apple официально представила iOS 14. Список нововведений
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Прокурор назвал срок для режиссера Серебренникова
В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.В источнике
С чего всё началось
Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока
Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.
ТАСС09:01
Подробнее о событии