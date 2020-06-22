Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ВедомостиВедомости

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.В источнике
С чего всё началось

Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.
ТАСС09:01
Подробнее о событии

Росавиация отказалась выделить «Победе» субсидии из-за потери пассажиров

РБК12:59

Власти отказали «Победе» в субсидиях

News.ru09:24

Росавиация отказалась компенсировать «Победе» потерю пассажиропотока

Взгляд.ру09:57

ТАСС: Росавиация отказала «Победе» в компенсации потерь из-за коронавируса

Коммерсантъ09:46

Росавиация, по данным источника ТАСС, отклонила заявку лоукостера «Победа» на компенсацию убытков из-за COVID-19

Эхо Москвы10:33

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Ведомости09:15

Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

ТАСС09:01
Реклама
Реклама

В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП «Еленовка»

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через КПП на линии соприкосновения и предупредили о своих намерениях открыть контрольно-пропускной пункт "Еленовка", заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
РИА Новости03:54
7

Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет

Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости13:02
91
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама