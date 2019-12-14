Общество

Газета.RuГазета.RuПобедитель «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой

Участник капитал-шоу "Поле чудес" стал победителем благодаря тому, что отгадал слово с шибкой. Запись передачи была опубликована на сайте Первого канала.
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Леонид Якубович
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