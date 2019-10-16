Экономика
ПРАЙМПобедители «крабовых аукционов» заплатят за квоты 142,4 млрд рублей
Победители аукционов по распределению инвестиционных квот на добычу крабов, которые состоялись 7-15 октября, в совокупности заплатят за квоты 142,4 миллиарда рублей, следует из результатов торгов, опубликованных на электронной площадке Российского аукционного дома (РАД).
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«Коммерсант»: треть лотов «крабовых аукционов» выиграла структура РРПК Глеба Франка. Ее называли их главным бенефициаром
Новая газета16 октября в 04:31
Глубоководные крабы оказались невостребованными на торгах в Росрыболовстве
Комсомольская правда16 октября в 06:00
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Отказ от бюстгальтера признали опасным
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На учениях «Гром-2019» запустили «Калибры» и баллистические ракеты
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Кино
В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Игры
«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов
Руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамаис в интервью AusGamers рассказал, что для Cyberpunk 2077 студии пришлось значительно переделать использованные в третьем «Ведьмаке» технологии.
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Комсомольская правда 16 октября в 18:15
Фигурное катание
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Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда 17 октября в 11:45
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
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В России могут ввести минимальную цену на сахар
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В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы
На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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РБК вчера в 18:04
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Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
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Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
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Происшествия
При пожаре под Ярославлем погибли пятеро детей
Пятеро детей, по предварительным данным, погибли, трое взрослых госпитализированы в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области.
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Су-27 ВВС Украины сдул людей на авиашоу в Бельгии
Украинский истребитель Су-27 во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии сдул людей на взлетно-посадочной полосе.
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