Общество
РИА НовостиПобедительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская. Вместе с девятью другими конкурсантками она принимала участие в творческом и кулинарном состязаниях. Кроме того, девушки продефилировали перед зрителями в вечерних платьях.
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с чего всё началось
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.РИА Новости11:51
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