с чего всё началось

Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская. Вместе с девятью другими конкурсантками она принимала участие в творческом и кулинарном состязаниях. Кроме того, девушки продефилировали перед зрителями в вечерних платьях.

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Общество Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Футбол Игонин и Трубач ставят на поражение ЦСКА и ничью «Спартака» с «Краснодаром» Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин и известный музыкант, болельщик «Спартака» Николай Трубач поделились прогнозами на 21-й тур Тинькофф-чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» Алексей Игонин: — 1:1. По игре «Арсенал» предпочтительнее, но сейчас, наверное, на исход будут больше влиять настрой и борьба.

Путешествия Ростуризм заявил о безопасности путешествий по России Федеральное агентство по туризму заявило, что никаких ограничений для туристов в перемещениях по России на сегодняшний день нет.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.