Общество

РИА НовостиРИА НовостиПобедительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская. Вместе с девятью другими конкурсантками она принимала участие в творческом и кулинарном состязаниях. Кроме того, девушки продефилировали перед зрителями в вечерних платьях.
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с чего всё началось

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.
РИА Новости11:51

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Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

РИА Новости11:51

Победительницу конкурса красоты затравили в Сети из-за внешности

РЕН ТВ07:23

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

URA.Ru13:56

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru15:28

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили за внешность

Взгляд.ру13:15

Курскую «Красу полиции» затравили из-за внешности

Московский Комсомолец12:36

Победительницу конкурса красоты затравили из-за внешности

Рамблер12:48
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