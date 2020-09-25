Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах
Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.В источнике
С чего всё началось
«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить»: в Костромской области уборщица стала главой поселения
Марина Удгодская рассказала изданию «Подъём», что до вступления в должность продолжит убирать здание администрации.
Подъём23 сентября в 09:37
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