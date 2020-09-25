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REGNUM
REGNUM

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.В источнике
С чего всё началось
Подъём

«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить»: в Костромской области уборщица стала главой поселения

Марина Удгодская рассказала изданию «Подъём», что до вступления в должность продолжит убирать здание администрации.
Подъём23 сентября в 09:37
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Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

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Костромская уборщица прославилась на всю страну после выборов

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Победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

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Победившая на выборах российская уборщица раскрыла свои планы

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«Я расстроился»: глава поселения в Костромской области прокомментировал проигрыш уборщице на выборах

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Победа уборщицы и тракториста: протестное голосование в регионах привело к успеху случайных кандидатов

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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомостивчера в 01:40
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