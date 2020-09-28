"Российской газете" стало известно, что у выбранной главой сельского поселения уборщицы будет два куратора - от региональной власти и партии, которая отправила ее на выборы.

С чего всё началось «Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы Интервью, - бросила уборщица Марина Удгодская, когда мы с ней, непринужденно болтая, шли по окраине села Повалихино Костромской области. Комсомольская правда вчера в 12:16