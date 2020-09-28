Победившей на выборах уборщице дадут двух кураторов от партии и власти
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Победившей на выборах уборщице дадут двух кураторов от партии и власти
"Российской газете" стало известно, что у выбранной главой сельского поселения уборщицы будет два куратора - от региональной власти и партии, которая отправила ее на выборы.В источнике
С чего всё началось
«Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы
Интервью, - бросила уборщица Марина Удгодская, когда мы с ней, непринужденно болтая, шли по окраине села Повалихино Костромской области.
Комсомольская правдавчера в 12:16
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«За меня люди». Случайно победившая на выборах уборщица вступит в должность
Телеканал 360°вчера в 16:16
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