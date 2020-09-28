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Российская газета
Российская газета

Победившей на выборах уборщице дадут двух кураторов от партии и власти

"Российской газете" стало известно, что у выбранной главой сельского поселения уборщицы будет два куратора - от региональной власти и партии, которая отправила ее на выборы.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

«Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы

Интервью, - бросила уборщица Марина Удгодская, когда мы с ней, непринужденно болтая, шли по окраине села Повалихино Костромской области.
Комсомольская правдавчера в 12:16
Подробнее о событии
URA.Ru

Выигравшая выборы в российском селе уборщица поделилась планами. «Я поняла — за меня люди»

URA.Ruвчера в 14:46
News.ru

Случайно победившая на выборах уборщица дала своё первое интервью

News.ruвчера в 15:34
Lenta.ru

Пропавшая после выборов российская уборщица нашлась и дала интервью

Lenta.ruвчера в 14:51
Телеканал 360°

«За меня люди». Случайно победившая на выборах уборщица вступит в должность

Телеканал 360°вчера в 16:16
Царьград

"Дел много, но для начала...": Выигравшая выборы уборщица дала первое интервью

Царьградвчера в 14:29
РИА Новости

Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью

РИА Новостивчера в 13:43
Комсомольская правда

«Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы

Комсомольская правдавчера в 12:16

В Саратовской области автомобиль врезался в лося, погиб один человек

Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости23:52

Ереван обвинил Баку в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в воскресенье на брифинге, что в видео, которые публикует Баку о конфликте в Нагорном Карабахе, есть кадры, снятые во время сирийской войны.
РИА Новостивчера в 14:00
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ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть, как принадлежащий США истребитель F-15 Eagle намеревается повторить трюк российского Су-30СМ. Российский пилот осуществил трюк еще в 2017 году над сирийским небом.
Evo-rus.comвчера в 13:22
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