Футбол
Евро-футбол.руПобедивший рак защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Астаны»
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на матч Лиги Европы против «Астаны». «Красные дьяволы» гарантировали себе выход в следующий раунд и привезут в Казахстан 18-19-летних ребят. В их числе центральный защитник Макс Тейлор.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:03, Ашберн
Политика
Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду
Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Технологии
В России ученые создали первый в мире VR-симулятор нарушений зрения
Общество
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Хоккей
17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»
Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск. В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
Общество
В центре Киева отключилось электричество
Отмечается, что, кроме подсветки зданий и электричества в домах,также из строя вышли все дорожное освещение и светофоры.
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Футбол
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Стал известен список кандидатов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге.
Общество
Мосгордума приняла социальный бюджет Москвы
Московская городская дума приняла бюджет Москвы на 2020-2022 гг. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.
Политика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Культура
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Футбол
«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг» в добавленное время
«Бенфика», которая является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде не смогла переиграть немецкий клуб «РБ Лейпциг», ведя со счётом 2:0 по ходу игры.
Киберспорт
Официально: в декабре подписчики PS Plus получат Titanfall 2
После утечки Sony подтвердила декабрьскую линейку PS Plus — с 3 декабря в сервисе появятся: Titanfall 2 — один из лучших шутеров текущего поколения консолей, разработчики которого сумели реализовать как превосходную сюжетную кампанию, так и отличный многопользовательский режим.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Приморье задержали
Позже следователи задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в ее убийстве.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Религия
У православных 28 ноября начинается Рождественский пост
У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Космос
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесён на 6 декабря
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесён на 6 декабря.
Политика
Путин принял участие в закладке патрульного ледокола «Николай Зубов»
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.