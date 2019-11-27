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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПобедивший рак защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Астаны»

Астана — Манчестер Юнайтед
сегодня
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на матч Лиги Европы против «Астаны». «Красные дьяволы» гарантировали себе выход в следующий раунд и привезут в Казахстан 18-19-летних ребят. В их числе центральный защитник Макс Тейлор.
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