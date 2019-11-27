Английский «Манчестер Юнайтед» сегодня прилетел в Нур-Султан. Столица Казахстана встретила футболистов 15-градусным морозом, передает «МИР 24». Спортсменам рекомендовали находиться на улице не более 10 минут, чтобы не заболеть перед игрой пятого тура группового этапа Лиги Европы с клубом «Астана».

«Манчестер Юнайтед» прилетел в морозный Нур-Султан на игру с «Астаной»

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.

Здоровье Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.

Общество Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

Происшествия Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

Общество В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов Ярослава Нилова.

Общество Две двухдневные рабочие недели ждут россиян Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.

Общество Число вакансий в России бьет рекорды Специалисты связывают дефицит работников и возросшее число вакансий как с открытием новых проектов, так и сокращением доли экономически активного населения, передает сайт VSE42.Ru.

Политика Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

Политика «Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Здоровье Эти проблемы с кожей сигнализируют о диабете Исследователи из Германии назвали основные проблемы с кожей человека, которые дает понять о наличии в организме диабета, учитывая, что сам человек может даже не догадывается о страшном недуге.

Общество Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества Исследование показало, что 16% опрошенных, уверенных в несовпадении интересов власти и общества, считают, что эти интересы всегда разные, 11% респондентов полагают, что совпадение интересов возможно лишь "в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность".

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

Политика Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.

Технологии Tesla разрабатывает лазерные дворники Судя по патенту, который опубликовали 21 ноября, система будет получать и анализировать изображения с помощью специальных датчиков в салоне и на кузове машины и убирать загрязнения с помощью лазерного луча.