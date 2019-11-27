Футбол
МИР 24«Манчестер Юнайтед» прилетел в морозный Нур-Султан на игру с «Астаной»
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Английский «Манчестер Юнайтед» сегодня прилетел в Нур-Султан. Столица Казахстана встретила футболистов 15-градусным морозом, передает «МИР 24». Спортсменам рекомендовали находиться на улице не более 10 минут, чтобы не заболеть перед игрой пятого тура группового этапа Лиги Европы с клубом «Астана».
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Советский спортвчера в 12:39
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