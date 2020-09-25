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РИА Новости
РИА Новости

Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский комсомолец". Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания. Они заполнили специальную форму для подачи заявки.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Выигравшая выборы уборщица Удгодская выдвинута на Нобелевскую премию мира

Выдвинувший президента Путина на Нобелевскую премию мира академик (член самых разнообразных академий) и писатель Сергей Комков рассказал, что заявка на выдвижение ВВП поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября около 15.07.
Московский Комсомолец07:51
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РИА Новости

Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

РИА Новости13:36
РБК

Ставшую главой поселения уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

РБК12:41
Lenta.ru

На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу

Lenta.ru08:31
News.ru

В костромском селе удивились выдвижению уборщицы на Нобелевскую премию

News.ru12:11
URA.Ru

На Нобелевскую премию выдвинули уборщицу из российской деревни

URA.Ru09:02
Телеканал 360°

Выигравшую выборы российскую уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию

Телеканал 360°11:34
Московский Комсомолец

Выигравшая выборы уборщица Удгодская выдвинута на Нобелевскую премию мира

Московский Комсомолец07:51

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Хорватский канал представил сценарий возможного захвата Россией Скандинавии

Хорватский военно-аналитический YouTube-канал Binkov's Battlegrounds попытался представить, как гипотетически могли бы развиваться события в случае войны РФ с четырьмя скандинавскими странами.
Вечерний курьер12:18
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.com07:03
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«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия13:54
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Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газетавчера в 14:00
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Белорусский портал tut.by может лишиться статуса СМИ

В tut.by отметили, что действующая редакция белорусского закона о СМИ позволяет зарегистрированным порталам на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством республики, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.
Ведомости13:46
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