Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский комсомолец". Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания. Они заполнили специальную форму для подачи заявки.

С чего всё началось Выигравшая выборы уборщица Удгодская выдвинута на Нобелевскую премию мира Выдвинувший президента Путина на Нобелевскую премию мира академик (член самых разнообразных академий) и писатель Сергей Комков рассказал, что заявка на выдвижение ВВП поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября около 15.07. Московский Комсомолец 07:51