Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным
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Побег россиян из банковских вкладов в альтернативные инструменты сбережений и рынок ценных бумаг в 2020 году оказался рекордным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.В источнике
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Что выгоднее в Казани: инвестиции на валютном рынке или кредитный потребительский кооператив
Московский Комсомолец31 августа в 05:07