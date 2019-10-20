Общество

ИзвестияИзвестияПобит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самый долгий в истории беспосадочный перелет совершил самолет авиакомпании Qantas Airlines, сообщает портал FlightAware. Отмечается, что лайнер Boeing 787-9 вылетел вечером 18 октября из Нью-Йорка в Сидней.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

РИА Новости20:46

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Lenta.ru18:38

Самолет австралийской авиакомпании побил рекорд беспосадочного перелета

РБК20:02

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Известия20:36

Побит рекорд самого долгого авиарейса без посадок

Телеканал 360°20:25

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Российская газета21:20

Установлен новый рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Комсомольская правда21:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Происшествия

Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Армия и оружие

Эрдоган исключил участие сирийцев на переговорах с Путиным

Представители правительства Сирии не будут принимать участия в переговорах между Россией и Турцией, которые пройдут в Сочи 22 октября.
Красная весна вчера в 13:08
Происшествия

В Красноярском крае растет число жертв прорыва дамбы

В результате прорыва дамбы в селе Щетинкино Курагинского района погибли 11 человек, судьба 15 рабочих неизвестна, 19 человек обратились за медицинской помощью.
Sibnovosti.ru 03:20
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Футбол

В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео

Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат 17 октября в 15:00
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Шоу-бизнес

Лобода показала новое фото с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
РЕН ТВ вчера в 04:09
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru вчера в 18:59
Футбол

Тедеско прервал серию поражений «Спартака»

Газета.Ru 11:46
Авто

Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров

Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 17 октября в 01:39
Здоровье

Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС

Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
Экономика сегодня вчера в 09:28
Общество

В столице Чили из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение

Коммерсантъ 08:13
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд

После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Футбол

Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
Soccer.ru 11:39
Здоровье

Минздрав: в России выросла средняя продолжительность жизни

По данным Минздрава, теперь средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,6 года.
Накануне.Ru 16 октября в 17:18
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество

Власти заявили о задержании 60 человек во время митинга в Баку

Более 200 участников несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", 60 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления полиции азербайджанской столицы.
РИА Новости 10:18
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

Актуальные Новости 09:00
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Армия и оружие

Франция попросила у России помощь в эвакуации своих военных из Сирии

Информационное агентство «Al Masdar News», ссылаясь на президента Института перспектив и безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, сообщает о том, что французским военным, находящимся в настоящий момент на территории Сирии, требуется помощь в эвакуации, причём, за помощью решено обратиться непосредственно к России.
Avia.pro 08:37
Футбол

«Тамбов» объявил об отставке Григоряна

Sportbox.RU 11:27
Кино

Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы

Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Kinonews.ru 14:18
Наука

Московские ученые предложили лечить рак с помощью кремния

Ученые из МГУ имени Ломоносова совместно с коллегами из Германии предложили бороться с раком с помощью наполненных лекарством наноконтейнеров на основе кремния.
Москва 24 вчера в 06:48
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 787 Dreamliner
Пассажирский самолёт
Широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолёт, разработанный американской компанией Boeing. Максимальное количество пассажиров : от 250 до 330, в зависимости от варианта. Boeing утверждает, что Dreamliner более экономичный, чем предыдущие разработки. Boeing 787 стал первым пассажирским самолётом компании, в конструкции которого широко использованы композитные материалы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное