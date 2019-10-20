Общество
ИзвестияПобит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самый долгий в истории беспосадочный перелет совершил самолет авиакомпании Qantas Airlines, сообщает портал FlightAware. Отмечается, что лайнер Boeing 787-9 вылетел вечером 18 октября из Нью-Йорка в Сидней.
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Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Армия и оружие
Эрдоган исключил участие сирийцев на переговорах с Путиным
Представители правительства Сирии не будут принимать участия в переговорах между Россией и Турцией, которые пройдут в Сочи 22 октября.
Красная весна вчера в 13:08
Происшествия
В Красноярском крае растет число жертв прорыва дамбы
В результате прорыва дамбы в селе Щетинкино Курагинского района погибли 11 человек, судьба 15 рабочих неизвестна, 19 человек обратились за медицинской помощью.
Sibnovosti.ru 03:20
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат 17 октября в 15:00
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Шоу-бизнес
Лобода показала новое фото с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
РЕН ТВ вчера в 04:09
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Футбол
Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
Газета.Ru 11:46
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 17 октября в 01:39
Здоровье
Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС
Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
Экономика сегодня вчера в 09:28
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Футбол
Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
Soccer.ru 11:39
Здоровье
Минздрав: в России выросла средняя продолжительность жизни
По данным Минздрава, теперь средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,6 года.
Накануне.Ru 16 октября в 17:18
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество
Власти заявили о задержании 60 человек во время митинга в Баку
Более 200 участников несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", 60 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления полиции азербайджанской столицы.
РИА Новости 10:18
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Армия и оружие
Франция попросила у России помощь в эвакуации своих военных из Сирии
Информационное агентство «Al Masdar News», ссылаясь на президента Института перспектив и безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, сообщает о том, что французским военным, находящимся в настоящий момент на территории Сирии, требуется помощь в эвакуации, причём, за помощью решено обратиться непосредственно к России.
Avia.pro 08:37
Футбол
«Тамбов» объявил об отставке Григоряна
Sportbox.RU 11:27
Кино
Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы
Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Kinonews.ru 14:18
Наука
Московские ученые предложили лечить рак с помощью кремния
Ученые из МГУ имени Ломоносова совместно с коллегами из Германии предложили бороться с раком с помощью наполненных лекарством наноконтейнеров на основе кремния.
Москва 24 вчера в 06:48
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15