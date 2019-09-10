Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта. В настоящее время на соответствующей странице написано «Видео недоступно». Ранее Гуф опубликовал в Instagram видеообращение с извинениями.

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

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