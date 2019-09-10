Общество
RT на русскомПобивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта. В настоящее время на соответствующей странице написано «Видео недоступно». Ранее Гуф опубликовал в Instagram видеообращение с извинениями.
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BFM.ru 03:45
Авто
BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Компания BMW представила на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
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Вратарь сборной Кюрасао скончался перед игрой с Гаити
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
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РБК вчера в 18:15
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Верховная рада приняла закон об импичменте президента
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RT на русском 02:24
Экономика
Промсвязьбанк заключил мировое соглашение по иску к НПФ «Будущее» и «Сафмару»
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Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей
Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
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Коммерсантъ вчера в 15:36
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Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
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Потапова проиграла на старте турнира в Хиросиме
Анастасия Потапова завершила выступление на турнире в Хиросиме. В первом же круге россиянка встречалась с Зои Хивз и уступила в трех сетах.
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Музыка
В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
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