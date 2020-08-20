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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Побочные эффекты российской вакцины от коронавируса перечислены

После вакцинирования российским препаратом от коронавируса, могут быть побочные эффекты. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, главный инфекционист Минздрава перечислил какие могут быть побочные эффекты после новой вакцины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
РИА Новостивчера в 09:39
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Разработчик вакцины от коронавируса назвал возможные побочные реакции

Коммерсантъвчера в 11:57
Lenta.ru

В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

Lenta.ruвчера в 06:02
Комсомольская правда

Разработчик рассказал о побочных действиях после вакцинации от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 10:24
ТАСС

Побочки и противопоказания российской вакцины. Главное о коронавирусе за 20 августа

ТАССвчера в 12:08
Фонтанка.Ру

Увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Фонтанка.Рувчера в 09:16
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 08:31
Ведомости

Разработчики оценили побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Ведомостивчера в 10:49

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
RT на русском17:55
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Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.
Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе
РИА Новостивчера в 12:14
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В Хабаровске задержан за взятку экс-министр транспорта региона

Вечером 18 августа в Хабаровске за получение взятки в размере 1,5 млн рублей задержан бывший министр транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров, сообщает «АиФ-Дальинформ».
АиФ Хабаровск19 августа в 02:39
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Более 500 военных и 11 кораблей России и Сирии отработали оборону порта Баниас на учениях

Как сообщил журналистам командующий военно-морскими силами и береговой обороной Сирии вице-адмирал Ясер аль-Хафи, в ходе учений военные двух стран отработали взаимодействие при обнаружении диверсантов в порту Баниас.
ТАСС20:05

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии

В Кремле уверены, что косвенное и даже прямое вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии имеет место, и обеспокоены этим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:36
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У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижнийвчера в 11:40
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