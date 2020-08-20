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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Побочные эффекты российской вакцины от коронавируса перечислены

После вакцинирования российским препаратом от коронавируса, могут быть побочные эффекты. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, главный инфекционист Минздрава перечислил какие могут быть побочные эффекты после новой вакцины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
РИА Новостивчера в 09:39
Подробнее о событии
ТАСС

Побочки и противопоказания российской вакцины. Главное о коронавирусе за 20 августа

ТАССвчера в 12:08
Коммерсантъ

Разработчик вакцины от коронавируса назвал возможные побочные реакции

Коммерсантъвчера в 11:57
Комсомольская правда

Разработчик рассказал о побочных действиях после вакцинации от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 10:24
URA.Ru

Кому запрещена вакцина от коронавируса

URA.Ruвчера в 09:24
Фонтанка.Ру

Увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Фонтанка.Рувчера в 09:16
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 08:31
Lenta.ru

В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

Lenta.ruвчера в 06:02

На Сахалине пройдет фестиваль «Край света»

Ежегодный фестиваль "Край света" в 2020 году пройдет в особом формате: жители Южно-Сахалинска смогут увидеть фильмы в двух крупнейших кинотеатрах города с 21-го по 28 августа, а на портале "Культура.рф" впервые состоятся онлайн-показы большинства картин.
ТАСС17:15

Mercedes-Benz в РФ отзывает более 1 тысячи автомобилей в России

Как сообщает ToDay News Ufа, причиной отзыва автомобилей являются некорректные данные по максимальным значениям нагрузки на крышу, которые прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
ToDay News Ufa19 августа в 16:59
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Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днем19 августа в 16:53
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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