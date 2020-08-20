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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Побочные эффекты российской вакцины от коронавируса перечислены

После вакцинирования российским препаратом от коронавируса, могут быть побочные эффекты. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, главный инфекционист Минздрава перечислил какие могут быть побочные эффекты после новой вакцины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
РИА Новостивчера в 09:39
Подробнее о событии
ТАСС

Побочки и противопоказания российской вакцины. Главное о коронавирусе за 20 августа

ТАССвчера в 12:08
Коммерсантъ

Разработчик вакцины от коронавируса назвал возможные побочные реакции

Коммерсантъвчера в 11:57
Ведомости

Разработчики оценили побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Ведомостивчера в 10:49
Комсомольская правда

Разработчик рассказал о побочных действиях после вакцинации от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 10:24
Фонтанка.Ру

Увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Фонтанка.Рувчера в 09:16
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 08:31
Lenta.ru

В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

Lenta.ruвчера в 06:02

Минюст США вновь потребует смертной казни Царнаева

Министерство юстиции США будет вновь пытаться добиться смертной казни одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, заявил генеральный прокурор страны Уильям Барр в интервью агентству Associated Press.
Газета.Ru19:02

Японский стартап Ispace называет себя «воротам для бизнеса на Луне»

В четверг стартап заявил, что получил 28 млн в рамках финансирования серии В. Ispace сообщает, что новые средства будут использованы для окончательной разработки его лунного посадочного модуля и для предварительной разработки его следующей миссии, запланированной на 2023 год.
Ежедневные Новости Владивостока18:40

Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
РИА Новости18:47
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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
12

Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ruвчера в 10:38
2

Mercedes-Benz в РФ отзывает более 1 тысячи автомобилей в России

Как сообщает ToDay News Ufа, причиной отзыва автомобилей являются некорректные данные по максимальным значениям нагрузки на крышу, которые прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
ToDay News Ufa19 августа в 16:59
12

Внутри мумий Древнего Египта томограф обнаружил жутковатые вещи

Микрокомпьютерная томография с более высоким разрешением, чем у обычных медицинских томографов, позволила, наконец, детально изучить внутреннее содержание мумий, не нарушая их целостности По сути, это аналогично посмертному вскрытию с установлением причин смерти.
LentaChel.ruвчера в 14:55