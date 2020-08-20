Побочные эффекты российской вакцины от коронавируса перечислены

После вакцинирования российским препаратом от коронавируса, могут быть побочные эффекты. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, главный инфекционист Минздрава перечислил какие могут быть побочные эффекты после новой вакцины.