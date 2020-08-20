Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов

Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.