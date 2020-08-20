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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Побочные эффекты российской вакцины от коронавируса перечислены

После вакцинирования российским препаратом от коронавируса, могут быть побочные эффекты. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, главный инфекционист Минздрава перечислил какие могут быть побочные эффекты после новой вакцины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
РИА Новостивчера в 09:39
Подробнее о событии
ТАСС

Побочки и противопоказания российской вакцины. Главное о коронавирусе за 20 августа

ТАССвчера в 12:08
Topdaynews.ru

Минздрав озвучил побочные эффекты вакцины против коронавируса

Topdaynews.ruвчера в 11:52
Lenta.ru

В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

Lenta.ruвчера в 06:02
Наша версия

Главный инфекционист Минздрава назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19

Наша версиявчера в 08:43
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 08:31
Ведомости

Разработчики оценили побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Ведомостивчера в 10:49
Shraibikus News

У российской вакцины от COVID-19 выявлена масса побочных эффектов

Shraibikus News17 августа в 11:03

Россия требует экстренной встречи СБ ООН по санкциям США против Ирана

Москва, 20 августа 2020, 23:34 — REGNUM Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о введении санкций против Ирана, сообщил 20 августа журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
REGNUMвчера в 16:34
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Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов

Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
РИА Новостивчера в 12:56
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Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ruвчера в 10:38
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни

Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.
РИА Новостивчера в 13:00
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