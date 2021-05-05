Экономист Голубев: Цены скорректируются к концу 2021 года, однако затем вновь поднимутся

Экономический кризис в России пока не достиг показателей прошлогоднего разгара пандемии, однако инфляция разгоняется и цены могут скорректироваться только к концу 2021 года.