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Экономика

По большому счету: экономика России вырастет на 3% в 2021-м

Поручение выполнено По прогнозу Центробанка, ВВП России вырастет в 2021 году на 3 – 4%.В источнике
DP.RU
URA.Ru
Телеканал 360°
News.ru

С чего всё началось

По большому счету: экономика России вырастет на 3% в 2021-м

ВВП России в 2021 году покажет максимальный рост с 2012-го и составит 3%, свидетельствуют результаты консенсус-прогноза «Известий». Таким образом, правительству удастся выполнить давнее поручение президента об увеличении экономики темпами не ниже среднемировых.
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