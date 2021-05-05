По большому счету: экономика России вырастет на 3% в 2021-м
Поручение выполнено По прогнозу Центробанка, ВВП России вырастет в 2021 году на 3 – 4%.В источнике
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По большому счету: экономика России вырастет на 3% в 2021-м
ВВП России в 2021 году покажет максимальный рост с 2012-го и составит 3%, свидетельствуют результаты консенсус-прогноза «Известий». Таким образом, правительству удастся выполнить давнее поручение президента об увеличении экономики темпами не ниже среднемировых.
Известия17:01