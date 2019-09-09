Энергетика
RT на русскомПочему 9 сентября резко выросли цены на нефть
Инвесторы рассчитывают на дальнейшее снижение добычи странами — экспортёрами углеводородов. По словам экспертов, на ценах отразилась и новость об отставке министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха. В понедельник, 9 сентября, мировые цены на нефть уверенно растут.
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