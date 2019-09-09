Энергетика

RT на русскомRT на русскомПочему 9 сентября резко выросли цены на нефть

Инвесторы рассчитывают на дальнейшее снижение добычи странами — экспортёрами углеводородов. По словам экспертов, на ценах отразилась и новость об отставке министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха. В понедельник, 9 сентября, мировые цены на нефть уверенно растут.
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Почему 9 сентября резко выросли цены на нефть

RT на русском09:50

Цены на нефть растут в понедельник утром

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Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

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Нефть дорожает на оптимизме по добыче сырья

ПРАЙМ12:14

Нефть подорожала из-за сообщений о смене главы минэнерго Саудовской Аравии

Взгляд.ру02:03

Нефть поддержит новый министр энергетики Саудовской Аравии

REGNUM05:45

Цены на нефть растут: Саудовская Аравия подтверждает сдерживание добычи

Вечерний курьер01:39
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
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Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.
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