Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Она будет поставлена через литовский порт в Клайпеде, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба концерна.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
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Пока же неизвестно, с какими силовыми установками новый Palisade появится в России.
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Новые Pixel Buds только что были замечены в новом листинге на сертификацию Bluetooth.
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Мишустин и стыдные удовольствия. Почему госчиновники в России талантливы, но застенчивы
Стесняется наш новый премьер, стесняется Лепс, который через своего представителя первым делом заявил, что песни ему писал однофамилец Мишустина.
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Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до 11
Жертвами пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымском Томской области стали 11 человек.
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Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта
Экономика
В Минфине может смениться куратор налоговой политики
Новым замминистра финансов, курирующим налоги, в правительстве Михаила Мишустина может стать директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
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Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Общество
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Умные колонки с «Алисой» научились вызывать такси
Команда разработчиков «Яндекса» сообщила о доступности пользователям умных колонок с «Алисой» функции вызова такси.
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Sony снизила цену на PlayStation 4
По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
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Иван Телегин оставит Пелагее элитную недвижимость
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Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
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МИД Польши выступил за диалог историков
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В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.