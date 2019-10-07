с чего всё началось

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев получил дебютный вызов в сборную России. Привлечение 22-летнего форварда в ряды национальной команды обусловлено травмой нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который выбыл на неопределённый срок.

Почему Черчесов вызвал в сборную России Соболева, а не Чалова

Армия и оружие Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Единоборства Узбекистанский боец MMA умер после поединка в Грозном Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов скончался после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100, передает ТАСС.

Гаджеты Sony дала Android-смартфонам доступ к запуску игр с PS4 В Google Play приложение PS4 Remote Play пока не обновили, но это должно произойти в ближайшее время.

Космос Экзопланета обращается вокруг звезды с периодом всего лишь 18 часов Здравый смысл подсказывает нам, что газовые гиганты должны находиться дальше от родительской звезды, по сравнению с землеподобными планетами, и иметь более продолжительные орбитальные периоды, составляющие до 10 лет и более.

Кино «Джокера» уличили в использование песни осужденного педофила Утверждается, что Глиттер сможет претендовать на процент от кассовых сборов, а так как фильм оказался успешен в прокате, то выплаты ему могут составить сотни тысяч долларов.

Транспорт Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Авто ОСАГО в России подорожает в два раза Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы с одним туловищем Рожденные неделю назад сиамские близнецы с одним туловищем и двумя головами скончались в областной детской клинической больнице в украинских Черновцах.

Экономика Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Политика Путин повысил зарплаты президенту и премьеру Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.

Гаджеты Intel снизила цены на процессоры девятого поколения Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.

Политика Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера» Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после волны массовых акций протеста на Украине ответил на критику своей «формулы» по Донбассу.

Происшествия В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.

Космос Обнародован снимок обратной стороны Луны, сделанный 60 лет назад Для справки: на основании фотоснимков Межпланетной станции «Луна-3» были составлены: первый атлас, карта обратной стороны и новый глобус Луны.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.

Политика Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.

Политика Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Политика В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2» В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.