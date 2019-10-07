Футбол
Евро-футбол.руПочему Черчесов вызвал в сборную России Соболева, а не Чалова
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев получил дебютный вызов в сборную России. Привлечение 22-летнего форварда в ряды национальной команды обусловлено травмой нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который выбыл на неопределённый срок.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится в сообщении сборной в Twitter.РБК06 октября в 09:37
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Соболев — о вызове в национальную команду: «Не ожидал, что подобное может произойти»
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