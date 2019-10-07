с чего всё началось

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев получил дебютный вызов в сборную России. Привлечение 22-летнего форварда в ряды национальной команды обусловлено травмой нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который выбыл на неопределённый срок.

Почему Черчесов вызвал в сборную России Соболева, а не Чалова

Космос В РАН сообщили о продолжении сотрудничества российских ученых и NASA Сегодня российские ученые продолжают активно работать над совместными с NASA проектами.

Политика Дальневосточным губернаторам грозят отставки Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.

Экономика Лишние электросети тянут средства Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.

Политика В Кремле объяснили повышение зарплаты президента и премьера Повышение размера заработной платы президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Дмитрия Медведева связано с плановой индексацией, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Борисова и Волочкова повздорили в телеэфире из-за Бочкаревой Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова повздорили в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ из-за истории с актрисой Натальей Бочкаревой, которая ранее якобы была задержана из-за наркотиков.

Космос Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Наука В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.

Кино Российский фильм «Дылда» вошел в число претендентов на «Оскар» Драма «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова номинирована на премию «Оскар» в категории «Международный художественный фильм».

Происшествия Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся Неизвестный автомобиль сбил ехавших по дороге на велосипедах женщину и двух ее детей 11 и 12 лет. Велосипедисты погибли на месте.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Кино Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».

Происшествия Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.

Политика Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Хоккей Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.

Шоу-бизнес Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.

Экономика В России иностранцам запретят торговать на рынке Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.