Футбол

Газета.RuГазета.RuПочему Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 29 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака", попросив об отставке сразу после домашнего поражения от "Оренбурга".
Читать в источнике
Комментировать162

Подробнее о событии

«Спартак» ищет замену ушедшему в отставку Кононову

Газета.Ru30 сентября в 16:46

Кононов ушел, кто вместо него? 5 тренеров для «Спартака»

Матч ТВ29 сентября в 12:52

Пять вещей, которых не простили Олегу Кононову

Спорт-Экспресс30 сентября в 07:15

Красно-белая рекурсия. «Спартак» прекратил сотрудничество с главным тренером Кононовым

ТАСС29 сентября в 18:15

Кононова никогда не увольняли. Четыре раза он подавал в отставку, два раза шел на повышение

Sports.ru29 сентября в 16:04

Официально: «Спартак» отправил в отставку Кононова

Sport.ru29 сентября в 12:43

Его гол уволил Кононова из «Спартака» – интервью с Джордже Деспотовичем

Чемпионат30 сентября в 16:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Lenta.ru вчера в 21:13
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Гаджеты

Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
CNews вчера в 06:10
Политика

Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.
Экономика сегодня вчера в 20:18
Происшествия

Редактор «РИА Новости» сообщил о побоях на курсах для военных репортеров

Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019», в ходе которых Павлова избили при демонстрационном захвате в заложники.
РБК вчера в 21:07
Происшествия

В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир

REGNUM вчера в 22:49
Космос

Американцы создали GPS нового поколения

Телеканал 360° вчера в 19:17
Политика

Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета вчера в 19:58
Футбол

Шевченко может сменить сборную Украины на «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане.
Спорт день за днем вчера в 12:09
Политика

Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера", касающейся конфликта на юго-востоке Украины.
VSE42.RU вчера в 21:47
Культура

Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

Вокруг ТВ вчера в 14:54
Общество

Роскомнадзор заблокировал российское информагентство

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru вчера в 15:15
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания вчера в 11:37
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Авто

Объявлены цены новой Toyota RAV4 для России

Российские дилерские центры Toyota начали прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартовало на Петербургском заводе 1 октября.
Автоновости дня вчера в 01:06
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Единоборства

Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко

Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
Происшествия

В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

Известия вчера в 17:47
Армия и оружие

Российская авиация возобновила удары по боевикам в сирийской Латакии

Евразия Daily вчера в 07:49
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Общество

Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Космос

Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе

Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Авто

Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин

Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили 30 сентября в 22:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное