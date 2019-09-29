Футбол

Газета.RuГазета.RuПочему Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 29 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака", попросив об отставке сразу после домашнего поражения от "Оренбурга".
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