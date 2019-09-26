с чего всё началось

В Международном валютном фонде отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией. По мнению специалистов организации, прогресса в этом направлении Киев так и не достиг, несмотря на создание новых профильных институтов.

Почему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине

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