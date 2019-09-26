Экономика
RT на русскомПочему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине
В Международном валютном фонде отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией. По мнению специалистов организации, прогресса в этом направлении Киев так и не достиг, несмотря на создание новых профильных институтов.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.РБКвчера в 02:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру вчера в 15:08
Политика
Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Космос
Астрофизик рассказал, почему на Луне стоит искать инопланетян
Московский Комсомолец вчера в 11:12
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru вчера в 04:18
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера»
Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.
ИА Новороссия вчера в 14:17
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport вчера в 07:47
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru вчера в 10:54
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM 25 сентября в 08:44
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Любовь россиян к all inclusive связали с дефицитом продуктов в прошлом
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что россияне охотно выбирают отели с системой all inclusive ("все включено"), так как в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов.
РЕН ТВ вчера в 20:27
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус вчера в 09:08
Экономика
Кудрин заявил об отсутствии бедных пенсионеров в России
В России пенсионеры выведены из группы бедных граждан, поскольку им государство всегда доплачивает до прожиточного минимума пенсионера, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.
Rambler News Service 26 сентября в 08:33
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ярославской области
В Ярославской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. Погиб мужчина 1965 года рождения.
Life.ru вчера в 23:19
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
Вести.Ru вчера в 02:10
Общество
Джигурда раскритиковал запрет курения на балконах
Российский актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах.
Экономика сегодня вчера в 20:42
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК вчера в 13:50
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Спорт
Глава МОК назвал условия отстранения России от Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прервал молчание относительно перспектив России принять участие в Олимпийских Играх в Токио в 2020 году.
SM News вчера в 13:14
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Спорт
Ласицкене вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене выполнила квалификационный норматив для участия в финале чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту.
ТАСС вчера в 13:27
Культура
Борис Смолкин: Сериал «Моя прекрасная няня» сделал меня знаменитым
Ровно 15 лет назад на экраны страны вышел сериал «Моя прекрасная няня».
Planet Today вчера в 12:52
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 26 сентября в 01:52
Финансы
Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян
Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».
Известия вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Происшествия
Россиянина задержали в Испании по запросу США
Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 21:52