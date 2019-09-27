Экономика
RT на русскомПочему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине
В Международном валютном фонде отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией. По мнению специалистов организации, прогресса в этом направлении Киев так и не достиг, несмотря на создание новых профильных институтов.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.РБКвчера в 02:25
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Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 07:43
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС вчера в 20:53
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Финансы
Курс доллара вырос до 64,50 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
ТАСС вчера в 12:09
Политика
Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Хоккей
ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ
RT на русском вчера в 15:17
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Здоровье
Популярный препарат от изжоги может провоцировать рак
Недавно Агентство по контролю лекарственных средств в Индии настояло на проверке состава данного препарата, поскольку имеется предположение, что он вызывает рак.
Дни24 25 сентября в 11:02
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ярославской области
В Ярославской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. Погиб мужчина 1965 года рождения.
Life.ru вчера в 23:19
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Общество
Шнуров отреагировал на закон о запрете курения на балконах
Как известно, уже с 1 октября этого года курение и приготовление шашлыка на балконах многоквартирных жилых домов окажется под запретом.
Слово и Дело 26 сентября в 13:15
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС вчера в 03:59
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия
Три шхуны с 262 браконьерами из КНДР задержаны в Приморье
Пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов в исключительных экономических водах России, отметила представитель ведомства Альбина Проскуренко.
Газета.Ru вчера в 06:18
Происшествия
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
РИА Новости вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Загадочная смерть Владимира Турчинского
Неожиданная смерть Владимира Турчинского стала настоящим потрясением.
Собеседник вчера в 19:53
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
Вести.Ru вчера в 02:10
Авто
Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию
GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews вчера в 09:08
Космос
Первый в истории космонавт Арабских Эмиратов прибыл на МКС
Хаззаа аль-Мансури стал первым космонавтом в истории Объединенных Арабских Эмиратов, который вступил на борт МКС.
REGNUM 26 сентября в 06:00
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Культура
Мединский назвал фантазией экспертов список с Queen и Nirvana
Министр культуры Владимир Мединский назвал ошибкой публикацию на сайте ведомства «норматива школьника», где в том числе были представлены композиции известных зарубежных рок-групп.
РБК 25 сентября в 07:25
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Футбол
Лэмпард недоволен, что «Лидс» получил приз ФИФА за честную игру
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард остался недоволен тем, что «Лидс» получил приз ФИФА за честную игру.
Спорт-Экспресс вчера в 18:31
Политика
В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ
Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing 777 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.
РБК вчера в 13:43
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com 26 сентября в 17:01
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Политика
ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам
Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец вчера в 07:46
Футбол
Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ
Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45
Гаджеты
Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com вчера в 13:12