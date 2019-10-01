Политика

RT на русскомRT на русскомПочему Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом французский лидер заявил в ходе своего выступления на осенней сессии ПАСЕ, которая продлится с 30 сентября по 4 октября.
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Почему Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ

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Макрон поддержал возвращение России в Совет Европы

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