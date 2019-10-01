Политика
RT на русскомПочему Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом французский лидер заявил в ходе своего выступления на осенней сессии ПАСЕ, которая продлится с 30 сентября по 4 октября.
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Единоборства
«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru вчера в 11:03
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Политика
Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17
Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Взгляд.ру 13:56
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда вчера в 01:25
Гаджеты
Найден способ взломать сотни миллионов iPhone
Специалист по информационной безопасности под ником axi0mX рассказал о способе взлома всех iPhone на процессорах от Apple A5 до A11, выпускаемых с 2011 по 2017 год.
Lenta.ru вчера в 12:22
Политика
Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в Ростокинском проезде на востоке Москвы.
Вести.Ru 15:58
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался, а также не созванивался с адвокатом президента США Руди Джулиани.
Московский Комсомолец 13:12
Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Кино
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»
Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv 02:41
Театры
В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым
В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26
Космос
Американцы испытали водно-плазменный двигатель
Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
Rusargument вчера в 04:23
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Кино
Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 08:14
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Футбол
«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
В Москве проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".
Вести.Ru 16:16
Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Футбол
Тоттенхэм — Бавария 2:7
1 октября в Лондоне состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Баварией».
Sport24.ru 14:04