Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПочему Мельгарехо не ушел из «Спартака». Ответ Томаса Цорна

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему нападающий Лоренсо Мельгарехо остался в команде. Летом главный тренер москвичей Олег Кононов сообщал, что парагваец покинет клуб.
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Почему Мельгарехо не ушел из «Спартака». Ответ Томаса Цорна

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