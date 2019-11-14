Энергетика
Газета.RuПочему Польша резко сократила поставки газа из России
Связанная контрактом с "Газпромом" Польша продолжает снижать поставки российского газа. Правда, платить за определенный объем ей придется до конца 2022 года. А потом польские чиновники обещают свободу и переход к импорту СПГ из США и Катара, а также закупки норвежского топлива.
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Общество
В Кремле прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем
Надо работать Дмитрий Песков заявил, что не видит предмета для дискуссий в вопросе о том, нужно ли делать 31 декабря выходным днем, сообщает "Лента".
Политика
Путин заявил о «полном контакте» с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Кино
Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярной пищевой добавки
Футбол
Франция и Турция вышли на Евро-2020
Сборная Турции сыграла вничью с Исландией в рамках квалификационного раунда Евро-2020 (0:0). В связи с тем, что исландцы потеряли очки, Турция и Франция за тур до окончания группового этапа вышли в финальную часть чемпионата Европы.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Общество
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Здоровье
Названы продукты, которые вызывают скачки сахара в крови
Все знают, что торты и булочки вредны не только для фигуры, но также могут привести и к диабету, так как быстро повышают уровень сахара в крови.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Происшествия
Раскрыта сумма собранных в поддержку рядового Шамсутдинова денег
Россияне собрали около 700 тысяч рублей в поддержку Рамиля Шамсутдинова, который в воинской части в Забайкалье расстрелял своих сослуживцев.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Общество
Сергей Петров может продать «Рольф»
О возможной продаже сообщила кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует "Рольф".
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Общество
Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей
Авто
Новую Kia Optima засняли на дороге
В Сети появились первые "живые" снимки седана Kia K5, известного за пределами Южной Кореи как Kia Optima.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
Футбол
Макаров может перейти в ЦСКА за 20 млн рублей
Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров зимой, скорее всего, перейдёт в ЦСКА. Сумма трансфера составит порядка 20 миллионов рублей.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.