Энергетика

Газета.RuГазета.RuПочему Польша резко сократила поставки газа из России

Связанная контрактом с "Газпромом" Польша продолжает снижать поставки российского газа. Правда, платить за определенный объем ей придется до конца 2022 года. А потом польские чиновники обещают свободу и переход к импорту СПГ из США и Катара, а также закупки норвежского топлива.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Госкомпания Польши заявила о сокращении импорта российского газа

REGNUM13:53

Польша резко сократила поставки российского газа

Lenta.ru06:41

Польша на 21% сократила поставки газа из России

Аргументы и Факты03:57

Польша резко сократила импорт российского газа

Росбалт04:16

Польский концерн PGNiG отчитался о сокращении импорта российского газа на 21%

DP.RU03:52

Прибыль польской PGNIG за девять месяцев снизилась вдвое

Rambler News Service04:33

Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

ТАСС02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Происшествия

В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу

РБК вчера в 00:49
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Гаджеты

Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir

Компания Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir, демонстрацию работы которого представили ещё в марте.
Игромания.ру 08:28
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° 14:47
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

Советский спорт 17:04
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Общество

Терешин показал «руки базуки» после операции

Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Рамблер 04:31
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

РИА Новости 18:01
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
Российская газета 18:23
Политика

В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа

В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт вчера в 10:59
Игры

Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order

Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
Goroday.ru 12 ноября в 11:29
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РИА Новости 07:58
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия 16:27
Технологии

Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки

Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
Ридус 01:13
Игры

На X019 команда Xbox анонсирует новый проект

Учитывая, что в Xbox Game Studios входят Rare, Obsidian Entertainment, Ninja Theory, inXile Entertainment, Mojang, Playground Games, 343 Industries, Compulsion Games, Double Fine, The Coalition, Turn 10, The Initiative, Undead Labs и Xbox Game Studios Publishing, трудно предсказать наверняка, кто из них представит новый проект.
3DNews вчера в 01:21
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина снова обратилась к теме своих взаимоотношений с коллегой по группе Еленой Темниковой.
Наша версия 09:33
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 12 ноября в 09:32
Общество

Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение лидера СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. рублей.
Известия 16:39
Политика

Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов»

Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.
Взгляд.ру 18:23
Политика

МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии

Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РБК 07:46
Общество

Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
РБК вчера в 08:32
Культура

Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ вчера в 08:00
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное