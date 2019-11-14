Энергетика
Газета.RuПочему Польша резко сократила поставки газа из России
Связанная контрактом с "Газпромом" Польша продолжает снижать поставки российского газа. Правда, платить за определенный объем ей придется до конца 2022 года. А потом польские чиновники обещают свободу и переход к импорту СПГ из США и Катара, а также закупки норвежского топлива.
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Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже в амурском Благовещенске
Экономика
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
Политика
Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила об обнаружении фактов иностранного вмешательства в 19 регионах страны во всех федеральных округах.
Футбол
«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Общество
Госпитализацию Джигарханяна опровергли
Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Стала известна прыжковая программа Медведевой на Гран-при России
На официальном сайте Международного союза конькобежцев опубликована прыжковая программа российской фигуристки Евгении Медведевой на домашний этап Гран-при.
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Футбол
В правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина
Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Общество
Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что грядущая зима будет мягкой и "розовой", как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали по запросу России
На Украине полиция задержала гражданского мужа депутата от фракции «Слуга народа» Анны Скороход россиянина Алексея Алякина по запросу России.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Общество
Девочка из США с «маской Бэтмена» временно покинет Россию, чтобы переждать холода
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов.