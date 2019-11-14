Энергетика

Газета.RuГазета.RuПочему Польша резко сократила поставки газа из России

Связанная контрактом с "Газпромом" Польша продолжает снижать поставки российского газа. Правда, платить за определенный объем ей придется до конца 2022 года. А потом польские чиновники обещают свободу и переход к импорту СПГ из США и Катара, а также закупки норвежского топлива.
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