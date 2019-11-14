Энергетика
Газета.RuПочему Польша резко сократила поставки газа из России
Связанная контрактом с "Газпромом" Польша продолжает снижать поставки российского газа. Правда, платить за определенный объем ей придется до конца 2022 года. А потом польские чиновники обещают свободу и переход к импорту СПГ из США и Катара, а также закупки норвежского топлива.
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Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Политика
Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
Происшествия
Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Петербурге
Великий князь Георгий Романов, который считается наследником главы Дома Романовых, попал в ДТП в Петербурге.
Кино
Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»
Происшествия
Вора в законе задержали в Москве по подозрению в мелкой краже
Оперативники задержали по подозрению в мелкой краже вора в законе по прозвищу Мамука и его подельника.
Политика
Парламент разрешил продажу сельхозземель Украины
Принятый в первом чтении законопроект отменил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель всех видов собственности.
Политика
Медведев назначил Константина Румянцева замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева на должность замглавы Минприроды, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Транспорт
Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса
Представитель компании уточнил РИА Новости, что кота можно перевозить в поезде в Крым и обратно в купе и СВ в ряде вагонов.
Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
1. В колледже Благовещенска произошла стрельба Около 5:30 мск амурские СМИ сообщили, что студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ (Благовещенск) устроил стрельбу в учебном заведении.
Политика
Турция депортирует восемь боевиков ИГ в Германию и Великобританию
Восемь боевиков "Исламского государства", ранее захваченные турецкими военными, будут депортированы в Германию и Великобританию.
Политика
Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН
На пленарном заседании саммита БРИКС глава России призвал государства группы к более активному продвижению позитивной повестки дня и объединению вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых проблем.
Политика
Порошенко нашел альтернативу минским соглашениям
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти страны предложить альтернативную концепцию безопасности перед возможным выходом из минских соглашений.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Армия и оружие
Американские В-52 «атаковали» базу российских подлодок
На сей раз рейс тройки В-52 проходил вблизи важных баз ВМФ России, бомбардировщики зашли намного глубже в международное воздушное пространство.
Игры
Google Stadia запустится без нескольких ключевых функций
Разработчики заявили, что на платформе на старте не будет нескольких обещанных ранее функций.
Общество
Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились
Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Энергетика
ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба не ожидает до конца года резких колебаний цен на бензин и дизель, рост стоимости топлива будет в пределах инфляции.
Хоккей
Ак Барс — Трактор 0:0 (1-й период)
Челябинцы сойдутся на льду с лидером турнирной таблицы Восточной конференции — «Ак Барсом».
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Политика
Опубликованы новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга»
Международная следственная группа опубликовала новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.