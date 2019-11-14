Энергетика
Газета.RuПочему Польша резко сократила поставки газа из России
Связанная контрактом с "Газпромом" Польша продолжает снижать поставки российского газа. Правда, платить за определенный объем ей придется до конца 2022 года. А потом польские чиновники обещают свободу и переход к импорту СПГ из США и Катара, а также закупки норвежского топлива.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:27, Вашингтон
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект
В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
Футбол
«Локомотив» оценил Миранчуков в 100 млн евро
"Локомотив" планирует выручить приличные деньги с продажи полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже в амурском Благовещенске
Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
Авто
Компании Mercedes-Benz и BYD представили новый совместный кроссовер
Немецкая компания Mercedes-Benz и китайская марка BYD разработали совместными усилиями кроссовер Denza X. По сути, этот автомобиль базируется на модели BYD Tang второго поколения.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Политика
Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией
По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Общество
Венеция переживает сильнейшее за полвека наводнение
Наводнение в Венеции достигло второго рекордного показателя. Уровень воды составил 187 сантиметров, сообщают местные СМИ.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro
Как и ожидалось, компания Apple представила сегодня свой новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro.
Политика
Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилию
Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл в Бразилию, где позже примет участие в работе саммита БРИКС.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Общество
Объяснена живучесть «рук-базук»
Врачи не смогли удалить весь синтол из рук россиянина Кирилла Терешина, известного как «руки-базуки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Наука
Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом
В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Происшествия
ФСБ изъяла из интернет-магазина наркотики на 650 млн рублей
Пресс-служба ФСБ приводит оценку специалистов, по которой розничная стоимость изъятых наркотиков составляет 650 млн руб. Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали с поличным семь курьеров.
Наука
Дошившие до 110 имеют уникальную иммунную систему
Долгожители-рекордсмены, которые перешагнули через 110 лет, имеют уникальную турбозарядную иммунную систему.