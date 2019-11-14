Энергетика

Газета.RuГазета.RuПочему Польша резко сократила поставки газа из России

Связанная контрактом с "Газпромом" Польша продолжает снижать поставки российского газа. Правда, платить за определенный объем ей придется до конца 2022 года. А потом польские чиновники обещают свободу и переход к импорту СПГ из США и Катара, а также закупки норвежского топлива.
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Почему Польша резко сократила поставки газа из России

Газета.Ru10:38

Польша резко сократила поставки российского газа

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Прибыль польской PGNIG за девять месяцев снизилась вдвое

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Польша на 21% сократила поставки газа из России

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Польский концерн PGNiG отчитался о сокращении импорта российского газа на 21%

DP.RU03:52

Польша резко сократила импорт российского газа

Росбалт04:16

Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:27, Вашингтон
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Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Компании Mercedes-Benz и BYD представили новый совместный кроссовер

Немецкая компания Mercedes-Benz и китайская марка BYD разработали совместными усилиями кроссовер Denza X. По сути, этот автомобиль базируется на модели BYD Tang второго поколения.
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Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

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Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
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Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
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РИА Новости 10:36
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
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Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией

По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
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Венеция переживает сильнейшее за полвека наводнение

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Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
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Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
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Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл в Бразилию, где позже примет участие в работе саммита БРИКС.
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Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах московскому судье

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Объяснена живучесть «рук-базук»

Врачи не смогли удалить весь синтол из рук россиянина Кирилла Терешина, известного как «руки-базуки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
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Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

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