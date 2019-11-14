Энергетика

Газета.RuГазета.RuПочему Польша резко сократила поставки газа из России

Связанная контрактом с "Газпромом" Польша продолжает снижать поставки российского газа. Правда, платить за определенный объем ей придется до конца 2022 года. А потом польские чиновники обещают свободу и переход к импорту СПГ из США и Катара, а также закупки норвежского топлива.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Госкомпания Польши заявила о сокращении импорта российского газа

REGNUM13:53

Польша резко сократила поставки российского газа

Lenta.ru06:41

Польша на 21% сократила поставки газа из России

Аргументы и Факты03:57

Польша резко сократила импорт российского газа

Росбалт04:16

Польский концерн PGNiG отчитался о сокращении импорта российского газа на 21%

DP.RU03:52

Прибыль польской PGNIG за девять месяцев снизилась вдвое

Rambler News Service04:33

Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

ТАСС02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ изменил контроль качества новых автомобилей

Журнал Авто.ру 11:32
Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Общество

Россия, Китай и Индия готовят альтернативу SWIFT

Вопросы создания альтернативы SWIFT, вероятно, будут обсуждаться на полях проходящего в Бразилии саммите БРИКС.
Российская газета 07:01
Экономика

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Общество

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Политика

Путин считает, что критика в отношении власти необходима

"Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти.
ТАСС 14:23
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

Российский лидер предупредил, что вооруженные формирования, попытавшиеся занять зону разведения сил в Донбассе, встретят там военных из самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик.
Телеканал 360° 14:47
Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 05:46
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек

Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Армия и оружие

Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы

Головной корабль для Арктики проекта 23550 «Иван Папанин» объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола.
ТК Звезда 05:23
Политика

Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
РБК 10:51
Политика

Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Российская газета 15:58
Игры

Создатели Black Desert показали первый трейлер их новой игры

Разработчики из Pearl Abyss показали первый трейлер своей новой MMORPG (массовой многопользовательской ролевой игры) Crimson Desert.
REGNUM 11:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Альфа-банк нашел активы Абызова в Сингапуре и добился их ареста

Издание The Bell сообщило об аресте активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре.
Первое антикоррупционное СМИ 10:46
Культура

Стартует VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Радио Культура 00:55
Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Rambler News Service 14:41
Шоу-бизнес

Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru вчера в 04:41
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости 09:44
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Bimru.ru 05:28
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 11 ноября в 12:11
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 04:27
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Политика

Лукашенко: Россиянам лучше живется в Белоруссии, чем в России

Граждане России намного комфортнее себя чувствуют в Белоруссии, чем в своей стране.
Росбалт 11:33
Политика

Следствие по делу MH17 обратилось к свидетелям

Rambler News Service 10:33
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное