с чего всё началось

Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну. Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию.

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Происшествия До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло с 14 до 18 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

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Армия и оружие Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.