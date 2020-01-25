с чего всё началось

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Фигурное катание Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Общество В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.

Политика Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.

Политика У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.

Здоровье Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общество Российский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.

Здоровье Минздрав сообщил о заболеваниях коронавирусом на границе с Россией «По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.

Здоровье Стали известны первые симптомы нового коронавируса Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа.

Политика Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.

Технологии ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.

Общество Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".

Гаджеты Обнаружен неудаляемый Android-вирус Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.