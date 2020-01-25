Политика
RT на русскомПочему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Читать в источнике
Оценить3019
с чего всё началось
Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил немецкому изданию Bild, что помимо Германии и Россия тоже должна платить компенсации за причиненный стране ущерб во времена Второй мировой войны.Взгляд.рувчера в 09:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166
В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Единоборства
Немков проведет бой за титул Bellator против Бейдера 9 мая
Бой между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером состоится 9 мая в рамках турнира Bellator 243, который примет Сан-Хосе.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Наука
Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком
Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку.
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Здоровье
Названы первые симптомы смертельного коронавируса
Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
Интернет
Windows 7 не может умереть. От Microsoft требуют дать ОС вторую жизнь
Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) решил поддержать общественность и опубликовал петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 вторую жизнь.
Происшествия
Пропавший в Энгельсе мужчина найден погибшим
Напомним, 27-летний мужчина ушел из дома 17 января 2020 года.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Здоровье
Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце
Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Экономика
Крупные банки оснастили все отделения оборудованием для биометрии
Банки из топ-30 успели в срок установить оборудование для сбора биометрических данных клиентов во всех своих отделениях.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Культура
Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Теннис
Раонич победил Чилича и вышел в четвертьфинал Australian Open
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Общество