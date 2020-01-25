Политика

RT на русскомRT на русскомПочему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил
 немецкому изданию Bild, что помимо Германии и Россия тоже должна платить компенсации за причиненный стране ущерб во времена Второй мировой войны.
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