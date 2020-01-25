с чего всё началось

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Политика Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».

Происшествия На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.

Единоборства Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166 В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Наука Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку.

Армия и оружие В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24 Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.

Армия и оружие Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.

Общество В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.