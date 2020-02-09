РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.

с чего всё началось

На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились об условиях поставки нефти и газа в 2020 году. Минск будет закупать природный газ на условиях 2019 года. Нефть Москва поставит также на прежней коммерческой основе.

Почему Путин не уступил Лукашенко в переговорах о ценах на нефть

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