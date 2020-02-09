Экономика
Национальная служба новостейПочему Путин не уступил Лукашенко в переговорах о ценах на нефть
На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились об условиях поставки нефти и газа в 2020 году. Минск будет закупать природный газ на условиях 2019 года. Нефть Москва поставит также на прежней коммерческой основе.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.ТАСС07 февраля в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Космос
Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу
Комета 67P/ Чурюмов-Герасименко (полное название кометы Розетты) пересекла границу своей орбиты вокруг Солнца известную как линия инея.
Общество
У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Футбол
Команда с Торопом и Котиным в составе выиграла «турнир трёх» на тренировке ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко время от времени практикует на тренировках мини-турниры в формате «8 на 8» на ограниченном участке поля с участием трёх команд.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Политика
Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому
Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Экономика
Минск просит Россию отложить выплату кредита на строительство БелАЭС
Белоруссия просит отложить начало выплат по российскому кредиту на строительство Белорусской АЭС и снизить процентную ставку, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10
Число погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось с восьми до 10.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Фигурное катание
Алина Загитова лишилась лидерства в рейтинге лучших фигуристок мира
Еще одна россиянка Евгения Медведева замыкает пятерку лучших фигуристок мира по версии ISU.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.