Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПочему Путин не уступил Лукашенко в переговорах о ценах на нефть

На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились об условиях поставки нефти и газа в 2020 году. Минск будет закупать природный газ на условиях 2019 года. Нефть Москва поставит также на прежней коммерческой основе.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.
ТАСС07 февраля в 14:04

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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:00

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС07 февраля в 14:04

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ07 февраля в 13:51
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:19, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Российская газета 11:42
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Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
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Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Космос

Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу

Комета 67P/ Чурюмов-Герасименко (полное название кометы Розетты) пересекла границу своей орбиты вокруг Солнца известную как линия инея.
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Общество

У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 11:42
Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru 08:25
Политика

Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Вести.Ru 12:53
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру вчера в 15:39
Общество

Спасатели предупредили жителей Москвы о сильном ветре и гололедице

Газета.Ru 13:30
Футбол

Команда с Торопом и Котиным в составе выиграла «турнир трёх» на тренировке ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко время от времени практикует на тренировках мини-турниры в формате «8 на 8» на ограниченном участке поля с участием трёх команд.
Чемпионат 07 февраля в 12:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM 13:40
Политика

Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому

Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 13:27
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
РБК вчера в 21:14
Экономика

Минск просит Россию отложить выплату кредита на строительство БелАЭС

Белоруссия просит отложить начало выплат по российскому кредиту на строительство Белорусской АЭС и снизить процентную ставку, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
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Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

Число погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось с восьми до 10.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Детектив Успенской угрожает сотруднице НТВ после скандала с Плаксиной

News.ru 09:27
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:07
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом», сохранив лидерство в Бундеслиге

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Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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