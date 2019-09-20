с чего всё началось

Комитет РФС по статусу игроков в пятницу на заседании принял решение отказать «Зениту» и не стал регистрировать Александра Кокорина вне трансферного окна. Теперь футболист не сможет выйти на поле до весны.

Спорт день за днем

Почему РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина

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Происшествия Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

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Спорт В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.

Экономика ЦБ хочет ограничить права неквалифицированных инвесторов Центральный банк России подготовил проект закона, в котором прописаны ограничения возможностей неквалифицированных инвесторов.

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Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Украинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Интернет WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat.

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Экономика Путин обсудил с Медведевым бюджет Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.

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