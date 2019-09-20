Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПочему РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина

Комитет РФС по статусу игроков в пятницу на заседании принял решение отказать «Зениту» и не стал регистрировать Александра Кокорина вне трансферного окна. Теперь футболист не сможет выйти на поле до весны.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил
, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".
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