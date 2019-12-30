Экономика
Комсомольская правдаПочему Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию
В 2020 году Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию. Такие новости появились 3 января со ссылками на источники в российских СМИ, а чуть позже информацию подтвердили в «Белнефтехиме».
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новостивчера в 02:21
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Технологии
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Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
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Политика
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Общество
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в январе.
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