Экономика
RT на русскомПочему Россия сократила вложения в госдолг США
Россия резко сократила инвестиции в американские гособлигации (трежерис). Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Согласно материалам ведомства, в декабре 2019 года общая сумма российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшилась на $1,5 млрд — до $9,97 млрд.
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Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Музыка
Определен участник Украины на «Евровидении»
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Происшествия
Похоронившего мать в бочке петербуржца направили на гимнастику в СИЗО
Петербуржец Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве матери, будет заниматься дыхательной гимнастикой в СИЗО до 17 апреля, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Политика
Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование
Белый дом в среду категорически опроверг информацию, ранее опубликованную газетой Guardian, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на его заявление о непричастности РФ к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины найдено тело бизнесмена
Рядом с телом найдены патроны, гильзы и пистолет Jericho 941, зарегистрированный на экс-главу МИДа Леонида Кожару.
Биатлон
Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Экономика
Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Технологии
NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре
В NASA опубликовали снимки древнего озера, которое располагалось в Сахаре приблизительно 7 тысяч лет назад.
Общество
На Украине предрекли снижение пенсий
Участие пяти процентов граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране, заявила украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, 21 февраля сообщает пресс-служба ее ведомства.
Политика
МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Космос
«Россия обречена на наукометрию»
Используют ли наукометрию в других странах То, что министерство науки и формальные показатели существуют только в России — явное преувеличение.
Экономика
На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Борис Лескин
Футбол
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном»
«Монако» в матче 26-го тура чемпионата Франции в гостях сыграл вничью с «Дижоном» — 1:1. Российский хавбек монегасков Александр Головин пропускает игру из-за дисквалификации.
Происшествия
В Херсонской области произошёл взрыв на АЗС
«22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве ёмкости на АЗС», — указывается в заявлении.
Наука
Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу
Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.