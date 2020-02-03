Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования сообщили, что Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина и что наиболее низкие цены на топливо зафиксированы в Казахстане.

Почему Россия заняла второе место по дешевизне топлива в Европе

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